台中市政府繼推出家庭防疫、市場分流、避免跨縣市移動措施後，2日再提出第四波防疫新生活運動「行動支付零接觸」，鼓勵民眾多使用行動支付購物，減少因現金交易與病毒接觸的機會。經濟發展局表示，市府透過專人輔導在地業者申請行動支付、提供建置經費補助，並結合支付業者提供民眾多元優惠。

經發局長張峯源指出，行政院自106年起以跨部會方式加速推動行動支付普及，預計114年使用普及率達90％，截至去年全台使用普及率已達67.5％，顯示民眾消費支付習慣已漸轉變；台中市為全台第二大城，公司行號約21萬餘家，其中以連鎖餐飲及大型商場等使用行動支付最為普及，經發局今年推出行動支付倍增計畫，協助中小型店家提出申請，也鼓勵民眾多多使用即享多重優惠回饋。

他表示，業者使用行動支付可讓民眾免於現金交易傳播病毒的風險，提升民眾消費意願及信心。為協助業者爭取商機，經發局規劃推出「行動支付倍增計畫」，協助2000家在地店家建置行動支付，且商家享有免申辦費、專任輔導以及手續費1000元優惠，並結合支付業者提供民眾使用行動支付多元優惠回饋，協助店家化疫情危機為零接觸商機。

此次參與行動支付倍增計畫的支付業者包括聯邦商業銀行、國泰世華商業銀行、永豐銀行、土地銀行、LINE Pay、悠遊付、Pi拍錢包、icash Pay、PGTalk、街口支付等業者，將一同為台中行動支付推出優惠回饋。

(中時 )