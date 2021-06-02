蘋果（Apple）5月28日公布2020年200大蘋果供應商名單，其中大陸新增了12家，共有51家供應商，首次拿下榜首之位；分析師指出，大陸擁有世界上非常卓越電子零組件和組裝供應鏈，蘋果不顧政治壓力堅持選擇大陸製造，主要是基於成本和品質的考量。

蘋果公司一向以其高品質管理而聞名，大陸供應商的快速成長，意味著大陸在製造、技術能力和價格競爭力上不斷進步；據《日經亞洲》報導，2020年蘋果200大供應商名單中，大陸有51家上榜，較2018年的42家高出許多，且首次擠身榜首。蘋果並未發布2019年數據。

蘋果供應鏈經理透露，大陸供應商先以較其他供應商低的價格打進蘋果供應鏈，藉由接手其他供應商不願做的低價業務，再進而強化與蘋果的合作，以謀取更多的業務機會；該經理更將「打進蘋果供應鏈」稱之為擠身全球頂尖供應商的門票。

而大陸供應商的崛起，也伴隨其他供應商被取代。日本供應商的數量自2017年的43家、2018年的38家，下降至34家；此外，長年高居榜首的台灣於2020年佔48家蘋果供應商，僅次於大陸，較2018年47家新增1家，但低於2017年的52家。

另外，越南從2018年中美貿易戰開打以來，蘋果供應商數量也大幅上升，由14家激增至21家，其中有7家為大陸或香港公司的廠區。

廣發證券（GF Securities）分析師蒲得宇指出，大陸擁有世界上一流的電子零組件和組裝供應鏈系統，目前唯一落後的只有半導體；以賽亞研究公司（Isaiah Research）執行長曾銳賢（Eric Tseng）表示，成本及品質為蘋果不顧政治壓力而堅持選擇大陸製造的主因，「蘋果一直以來皆是根據成本來判斷供應商的選擇」。

(中時新聞網)