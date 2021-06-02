因應防疫警戒升高，餐廳無法開放內用，台北晶華酒店快馬加鞭、在一周之內全面優化現有的線上點餐平台，即日起宣布「晶華美食到你家Take Regent Home」全新上線，館內外8間餐廳的精選佳餚都會整合在Take Regent Home的菜色選項當中，搭配自組外送車隊，全力備戰外送外帶需求，數位化更是往前跨出一大步。

晶華董事總經理吳偉正表示，這次的疫情來的又急又快，只得請同事加緊趕工、將原定於下半年啟用的全新線上訂購平台提前於6月初上線，讓消費者可以更加便利的點用全酒店各餐廳的菜色，在無法出門用餐的時期把晶華美食帶回家。

吳偉正表示，台北晶華酒店2020年啟動數位轉型計畫，建構自有的線上購物與點餐系統，而在三級防疫警戒未解除之前，外帶以及外送美食是餐廳持續提供服務的唯一方式，線上訂餐平臺也順勢成為餐廳與消費者溝通的便利管道。

「晶華美食到你家Take Regent Home」正式上線後，館內三燔本家、azie、ROBIN’S、晶華軒、宴會廳、蘭亭俱樂部餐廳、以及館外餐廳泰市場和Just Grill的菜色可以在同一個平台一併選購。同時也會推出多款線上購物優惠，包括「端午外帶安心家宴」、精選每日10大人氣推薦優惠等。

有了便利的點餐平台，取餐方式也必須同樣的貼心便利，台北晶華酒店在飯店側門、中山北路二段39巷開設了「美食得來速」安心取餐區，免下車即可快速取餐。如消費者希望外送到家，晶華也有專門的外送團隊，提供「美食到府」服務，三公里內免費送到指定地點。各式的便利服務都是期望全民在家防疫、也能享用晶華的五星廚藝。

(中時 )