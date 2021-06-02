水情、疫情都嚴峻，中市第五市場排隊小吃攤也貼店休告示。（陳淑芬攝）

水情、疫情都嚴峻，中市第五市場老店阿義紅茶冰也拉下鐵門。（陳淑芬攝）

水情及疫情都嚴峻，台中市第五市場自「供五停二」限水後，不少攤商暫停營業；近日疫情再升溫，市場空蕩蕩，連排隊小吃店都貼出店休告示，但仍不忘喊「台灣加油！」。第五市場自治會長李西東表示，雖限水後人潮少約1成、疫情升溫又少3成，但仍呼籲攤商共體時艱、配合做好防疫。

中市的市場攤商在水情及疫情嚴峻雙壓力下，第五市場「蚵仔粥」是火紅的小吃老店2日沒有營業，攤位張貼「六月特休公告」指出，「因疫情關係，固每週一、二、三店休，四、五、六、日正常營業」，告示最後還不忘寫上「台灣加油！」；排隊潤餅老店也張貼告示：「停水休息星期二、星期三」；老店阿義紅茶冰也拉下鐵門。

中部地區乾旱水情嚴峻，自4月6日起限水實施「供五停二」，第五市場在周二、周三停水。1家肉圓小吃攤表示，小吃店家大多承租透天厝1樓店面，並無水塔儲水，停水就無水可用，難以做生意，部分店家在停水日暫停營業。

緊接著疫情升溫，全國疫情警戒第三級，民眾防疫不出門，傳統市場是確診者熱門足跡，人潮再度銳減。李西東說，實限水後，人潮約減少1成；這波疫情爆升，人潮更減少3成，不過，近日陸續已有小吃店再恢復正常營業。他呼籲攤商，配合戴口罩、消毒、外帶、實名及分流等各項防疫工作，否則疫情若再蔓延下去，恐怕連生意都不用做了。

手搖杯冷飲店則表示，店內可儲水未受停水影響，但近來人潮減少近5成，來店客銳減，不過，外送平台客人成長，營收暫未受影響，但若人潮再持續減少勢必會受波及。

(中時 )