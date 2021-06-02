因應新冠肺炎疫情，台北市長柯文哲2日下午在防疫記者會宣布，目前推出市場網路監控系統，在傳統市場建置即時影像，讓民眾可以觀看人流，人少的時候再去、人多就別去，一周限去市場買菜2次，不期待100％的民眾會去上官網去看，但若80％的民眾都願意合作，就可將疫情達到一定的控制。

柯文哲上午在會議中拍板，指示比照熱門景點，將觀傳局的風景區警示系統，用來協助市場處，在各大市埸、夜市，攤販集中場等地，建制人流監控的即時影像，同時也要求市場處羅列地點，交給警察局來監看。

市場網路監控系統即時影像網址在市場處網站（https：／／www.tcma.gov.taipei／News_Video.aspx？n=2DA8EFEB8749C470＆sms=3E6FA66527C76704） ，第1階段先試辦5個地點，包含福德市場、木新市場外攤、南京東路五段291巷、永春市場外攤（虎林市場）、濱江市場外攤。

市場處現階段除強制要求實施實聯制、量體溫、佩戴口罩、保持社交距離、飲食攤一律採外帶或外送提供餐食外，1日起要求各公有市場、超市、大賣場實施容留管制，以封閉部分出入口，並朝單一出入口限縮分流管制為原則，超過上限，將暫停開放民眾入場。

柯下午還提到，交通局也有監控整個北市的交通及車流量，前2周的車流量低，後來有在上升，因人的習性是群居的，時間久了待不住，就慢慢跑出來；至於北市美容美髮要不要暫停，這對他這種領薪水的人來說也許不覺得，但對收入低、每天都要工作才有飯吃才能生活的底層人，這需要思考。

柯說，看起來這時間還沒辦法完全消滅新冠肺炎，所以要想如何以最低成本、不違反人性、在經濟及疫情間維持控制取得平衡；北市疫情控制最成功的地方是，沒用強力的市府公權力，而是用呼籲，85％的市民都滿合作。

(中時 )