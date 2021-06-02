泰國皇家海軍向中國購買的3輛兩棲突擊車近日運抵泰國，遭在野黨質疑為何比人民需要的疫苗還先抵達泰國。海軍解釋，這筆購買突擊車的預算案早在2020年就已經核定。

泰國國會昨天舉行預算案辯論，在野黨質疑海軍購買的3輛VN16兩棲突擊車為何比人民所需要的疫苗更先抵達泰國，在野黨的質疑在社群媒體引起民眾議論，有網友嘲諷「我以為是疫苗到了，原來是坦克啊。」

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，海軍發言人切塔（Chettha Chaipiam）表示，購買3輛兩棲突擊車的預算案早在2020年就已經核准。

不具名的消息來源告訴曼谷郵報，泰國政府在2020 年6月訂購這3輛兩棲突擊車，車子已在上週運抵泰國，將部署在海軍位於春武里府（chonburi）的梭桃邑（Sattahip）港。

泰國政府曾在2020年9月10日發布通告，指出泰國皇家海軍將斥資3億9800萬泰銖購買3輛中國北方工業公司（NORINCO）生產的兩棲戰車。

總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）領導的政府近來遭到民眾質疑施打疫苗進度緩慢，從2月底開始到昨天為止約112萬人完成疫苗接種，占總人口數1.6%。目前泰國施打的疫苗有中國製的科興疫苗（Sinovac）和英國的阿斯特捷利康（AstraZenaca）疫苗。

部分民眾對科興疫苗的有效性持保留態度，而AZ疫苗運抵泰國的進度比預計中緩慢，泰國6月7日就要展開全國性的一般民眾疫苗施打計畫，帕拉育日前向民眾信心喊話，保證疫苗到時絕對足夠。

公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul ）也保證6月會有600萬劑AZ疫苗陸續抵達。

泰國政府的目標是在今年底前讓全國7成人口完成疫苗接種，除了科興疫苗和AZ疫苗，目前正在洽談購買美國輝瑞大藥廠（Pfizer）以及嬌生（Johnson & Johnson）的疫苗，隸屬於王室的朱拉蓬皇家學院（Chulabhorn Royal Academy） 將引進中國國藥集團（Sinopharm）研發的疫苗。

(中央社)