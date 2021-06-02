國內今(2)日新增549名本土案例、12例死亡，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前疫情仍維持平穩，不過話才說完沒多久，竟連續咳嗽，咳到一度說不出話，讓一旁的副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、醫療應變副組長羅一鈞及傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎等5人都嚇到急轉頭關心。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中2日在記者會中連咳5聲，讓一旁的副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、醫療應變副組長羅一鈞及傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎等5人都嚇到急轉頭關心。(圖/截自中時新聞網直播)

中央流行疫情指揮中心自去年開始每天向國人召開疫情記者會，近來本土疫情大爆發，除了醫護人員疲於奔命，指揮中心也忙翻，陳時中近來頻頻被拍到滿臉疲態、滿頭白髮的模樣，近日記者會中也常常出現鼻音、咳嗽不斷，今天甚至連咳5聲到一度說不出話，健康狀況引起關注。

【LIVE直播】全台第三級警戒 疫情指揮中心記者會｜2021.06.02

由於陳時中今天下午在例行記者會中話講到一半突然無聲，摀著口罩連續咳嗽，坐在一旁包括陳宗彥、莊人祥、周志浩、羅一鈞及李秉穎等5人都馬上轉頭投以關注眼神，且這已經不是陳時中第一次在記者會中咳嗽，是否因疫情過勞引起外界關心。

行政院長蘇貞昌昨(1)日在臉書指出，以理性和團結來對抗疫情，讓全世界看到台灣人的情操和韌性。(圖/取自蘇貞昌臉書)

行政院長蘇貞昌昨天在臉書指出，多次到指揮中心，看到陳時中帶領同仁每天從早上的防疫工作開始，到中午的全國記者會，一直忙到深夜，都還在分析疫調資料、做小組討論。蘇貞昌還發現，陳時中近日因為以辦公室為家，常常只能在椅子上稍作休息，沙發上還睡出了一個頭型，可以想像整個防疫團隊是多麼辛苦。

(中時新聞網)