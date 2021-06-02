據《路透社》報導，以色列衛生部1日宣布，以色列施打輝瑞疫苗的年輕男性，少數出現心肌炎的症狀；其中，又以16至19歲男性出現心肌炎比例為最高。對此，輝瑞表示並未發現到較一般人預期更高的心肌炎發病率。

以色列衛生部公布的調查研究顯示，在2020年12月至2021年5月期間，總計超過500萬人接種輝瑞疫苗；其中275人出現心肌炎。大部分出現心肌炎的患者，住院時間不超過4天，95%的人症狀輕微。這項研究由3個專家團隊所進行。

此外，研究發現16歲至30歲的男子，在接受第二劑輝瑞疫苗施打時，很可能出現心肌炎；其中，又以16歲至19歲的男性最容易出現該症狀。

不過，輝瑞則在聲明中堅稱，接種輝瑞疫苗不會出現心肌炎。該公司已收到以色對心肌炎的報告，會徹查不良品，並定期與以國衛生部門會面以掌握最新數據。

事實上，在這份研究報告出爐之前，以色列已延後12至15歲的青年接種疫苗。不過，就在報告正式公布之際，以國官方已批准12至15歲的青少年接種疫苗，最快下週便可開始施打。以色列疫情因應協調員艾希（Nachman Ash）強調，「疫苗的功效遠大過風險」。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）下的諮詢小組，5月時建議應進一步研究心肌炎與mRNA疫苗施打的關聯性，包括輝瑞與莫德納研發的疫苗都是mRNA疫苗。儘管心肌炎的發生案例比預期低，但該小組還是認為藥廠應提出「潛在不良事件報告」。

《路透社》指出，以色列疫苗接種率在全球名列前茅，接種率約55%。目前新冠肺炎每日確診數已由1萬例降至100多例，經濟已開始開放，社交距離限制也解除，進入餐館所需的綠色疫苗通行政也放寬；但旅遊入境限制仍存在。

(中時新聞網)