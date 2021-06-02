2日，CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)11位成員國開始審查，決定英國是否有資格可加入此區域貿易組織，最快2022年可知道結果。
由於2021年由日本擔任主席國，這次日本CPTPP談判負責人，是由日本經濟再生大臣，身兼新冠防疫總教頭的西村康稔(Yasutoshi Nishimura)擔當。
英國在2月份提出申請加入CPTPP，希望維持在2020年脫歐後，自己亞太地區貿易利益不會受損。
英國是第一個是非地緣區域內的申請國家。亞太區域內像中國大陸、韓國、台灣與泰國，都有意願加入這個自由貿易協定。
CPTPP成員對英國能入會表示歡迎，並指出英國加入可進一步促進自由貿易、更加開放與良性競爭市場，最重要是全球經濟可一體化。
預計CPTPP成員國與英國將在幾個月內成立一個工作團隊，相互討論關稅、貿易與投資細則。至於英國是否加入CPTPP，最快2022年就會揭曉。
CPTPP於2018年生效，約佔全球國內生產總值13%。在澳洲、文萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡與越南的現存11個成員國中，已有7個正式入會。
前身是TPP(跨太平洋夥伴協定)的CPTPP，在2017年時任美國總統川普退出後，現在則是以日本為首所主導。這個區域組織是希望能降低農產品與工業產品關稅，放寬彼此投資限制，以及加強智慧財產權保護，以促進各參與國間的經濟一體化。
(時報資訊)
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