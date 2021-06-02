中鼎(9933)旗下俊鼎提前1.5個月完成彰芳暨西島第一期工程全數48支水下基樁(Pin Pile, PP)的生產及驗收，進度超前預定時程。

本風場位於彰化外海，共規劃建置62座離岸風機，預計2023年底前完成併網，總發電容量600MW，可供應台灣每年約60萬戶用電。而本案186支水下基樁中，有117支由俊鼎負責製造。隨著本期水下基樁製造提前達標，業主預計於6月開始進行海事工程，2022年6月底前完成第一階段的海上風機安裝，並達成100MW併網目標。

俊鼎董事長譚雲鵬表示，為達成本案短期內大量出貨要求，俊鼎於事前即進行縝密規劃及試製等前置作業，並採用多部十字銲臂同步焊接的方法，大幅縮短製造時程，有信心在技術、經驗持續成熟的情況下，如期如質交付第二期工程水下基礎設備。

彰芳暨西島離岸風電計畫執行長Dennis Sanou亦指出，此次俊鼎超前完成水下基樁的生產，除為台灣離岸風電發展立下重要里程碑，也代表本土廠商在具規模經濟的訂單扶植下已加速學習曲線，打下離岸風電設備製造的堅實基礎，並成為台灣離岸風電產業的強力戰隊。

(時報資訊)