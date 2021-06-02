71歲陳姓男子5月30日確診罹患新冠肺炎，經北市聯醫仁愛院區評估後留院觀察，2日凌晨3時許，陳男因頭痛、失眠，認為醫生開立的安眠藥沒有作用，竟持木棍敲擊玻璃，大安分局員警到場立即將他制伏，並赫然發現他是5月21日遭北檢發布的傷害通緝犯。

陳嫌施打鎮定劑後陷入昏睡，警方在旁戒護，準備等他清醒製作警詢筆錄，不料，陳嫌上午卻趁機脫逃，引發各界譁然。

警政署之前已發布疫情期間偵辦刑案注意事項，規範相關SOP及流程。依規定發現是罹患者，對象要留置現場，並要求配戴口罩，執勤員警注意防護措施；然後通知衛生單位派救護車依法隔離醫治，再將處置情形聯繫地檢署或法院，與收治醫院保持聯繫，於犯嫌治癒後，協調離院日期，依法詢問偵辦。

警方表示，大安分局沒有請示檢察官是第一個疏失，按照規定雖以收治為先，避免傳染，但分局要派員協助戒護，但卻又發生嫌犯跑掉第二個重大疏失。

根據刑事訴訟法規定：「執行拘提、逮捕或解送，得使用戒具。但不得逾必要之程度。」，及警察人員使用警銬規範規定：「警察人員執行搜索、扣押、拘提、逮捕、解送、借提或其他法律明定之強制措施時，為避免被告、犯罪嫌疑人或其他依法受拘束之人抗拒、脫逃、攻擊、自殺、自傷或毀損物品，並確保警察人員、在場相關人員或第三人之安全，得使用警銬。前項情形，警察人員因故無法有效使用警銬時，得使用其他足以達成目的之物品。」

警方表示，陳嫌有傷人或自傷之虞，就可以使用警銬，且如無法有效使用警銬，也可使用束帶等足以達成目的物品，但員警似乎都沒使用，才讓陳嫌輕鬆脫逃。

基層員警說，逮捕時上銬沒有問題，在醫院戒護時，員警常會依比例原則，及對傷病以不使用警銬為宜、不得逾必要程度，並儘量避免暴露上銬部位等相關規定，改用束帶進行管束，但目前在高層極重視醫療暴力下，坦言「反正先銬著就對了」，避免再發生意外。

(中時 )