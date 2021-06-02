因新冠肺炎疫情導致北部宅配塞車，傳出部分宅配公司暫停受理寄往新竹以北低溫包裹，即使常溫宅配也不保證到達日期，台南芒果產區果農措手不及，紛紛改寄郵局快捷，山區快捷也爆量，昨天包裹已有近300箱，今天預估增加1倍，原本預計6月15日才成立的芒果上收站，將提前到明天就開張。

楠西區農會果樹產銷班50班班長楊沁涓表示，日前已聽說宅配到貨時間延長，昨天宅配公司更突然通知不收受低溫包裹，農友聽說郵局快捷運作正常，紛紛改寄郵局快捷，希望能讓顧客趕快收到水果。

玉井郵局表示，以芒果產季來看，原本預計6月15日才會成立芒果上收站，但昨天包裹就已經快300箱，今天已經加派兩輛車收件，預估數量會比昨天多1倍，而且部分都是以前沒有用快捷寄件的客戶，為了服務山區民眾，郵局將於明天起於玉井成立受上收中心，南化、楠西點也將盡快成立。

玉井郵局經理蕭金富說，上收中心成立後，會加派車輛及人手，郵局貨運大車會直接到據點拉貨，把貨送到北中南各點。

楊沁涓表示，宅配公司希望農民不急的貨可以暫緩出貨，等下星期北部宅配塞車緩解後再寄，農友都可以理解、體諒疫情帶來的種種不便，但農友的水果下星期產量更多，等下星期大家再一起出貨，還是有可能再塞車，希望宅配公司可以另想方法解決。

(中時 )