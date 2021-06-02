哈孝遠上節目透露當初老婆辦婚禮是想「賺錢」。 （民視提供）

林美秀主持的民視《這事有影嘸》討論「這些婚禮習俗讓我好頭大」的話題，她開場問來賓婚禮中「豬隊友」的事，沒想到所有人都看向哈孝遠，哈孝遠無奈地說，其實豬隊友是他「老婆」，透露老婆辦婚禮的目的是「賺錢」，女藝人們一聽大讚他老婆「直白又實際」，只是哈孝遠的婚禮很多座上賓都是演藝界的大哥，幸好最後託婚顧 Stacey的福，才讓婚禮風光完美，還小賺一筆。

而最能引起全場共鳴的話題，就屬婚禮的賓客名單了，排座位眉角多，哈孝遠當年請來「娛樂記者」幫忙安排，讓他順利過關。章家瑄也有一樣的困擾，提到爸爸朋友眾多，且都是有頭有臉的人物，有些還是道上有名號的，婚禮的賓客名單一改再改，害她每次都要乾坤大挪移，最後壓力大到差點跟爸爸吵架，林美秀連忙說：「妳這Case應該要請社會記者幫忙安排座位！」

不只如此章家瑄還在婚禮中安排跪下還向老公說：「請你嫁給我。」嚇得全場直問「爸爸有氣得站起來嗎」？。

(中時 )