順陞企業社藉由舉辦防災宣導及摸彩活動、隱匿業者身分及商品價格、隨同民眾至住家安裝等方式，被公平會認定為是不當銷售瓦斯防震器，已構成影響交易秩序之欺罔及顯失公平行為，除令立即停止違法行為外，並處200萬元罰鍰。

公平會表示，一般家中白天青壯年上班，年長者多獨自在家，順陞企業社利用按門鈴或散發摸彩券方式，吸引民眾至廣場、空地參加說明會，且未事先告知為瓦斯安全器材銷售業者，導致民眾誤以為是政府機關在宣導防震、火災、瓦斯氣爆資訊。說明會中並宣稱可免費獲得瓦斯防震器。

公平會指出，在說明會結束後，業務員隨同民眾返家，安裝瓦斯防震器後才告知需要收取高額費用，年長者因缺乏經驗、畏懼瓦斯外洩、或業務員已進入家中安裝後不願離開而擔心自身安危等因素，答應付費。順陞企業社一方面隱匿重要交易資訊，一方面又迫使民眾在自由意思受到壓抑之情況下，衝動或無奈購買瓦斯防震器。

公平會提醒消費者在面對業者登門銷售瓦斯安全器材時，務必先問清楚來者所代表之真實事業身分，並衡量業者推銷之商品是否符合實際需要再購買及安裝，以免權益受損，而公平會若經查獲業者有欺瞞或?匿之違法事證將依法嚴懲。

(工商 )