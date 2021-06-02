中國人民銀行出手抑制人民幣升勢後，人民幣連續第二日走軟，在岸價（CNY）2日下午4時30分收盤跌113點，盤中一度跌穿6.39，低見6.3911。

香港信報報導，人民幣兌美元在岸價收報6.3872，較上日下午4時30分收報6.3759，跌113點或0.18％；較晚上11時30分最後成交價6.3825，走弱47點。

離岸價（CNH）亦曾跌破6.39，低見6.3910，截至下午4時39分，離岸價報6.3858，在岸價報6.3856。

官方2日開出的中間價終止六連升，報6.3773，較上日跌201點。

交易員指出，監管層連番穩預期舉措效果顯現，人民幣重回理性，目前市場焦點轉向美國周五非農就業數據，此前美元料圍繞90關口波動，人民幣維持6.35至6.4範圍震盪。

另有交易員認為，美國聯準會未來採取緊縮不可避免，中美利差大概朝著收窄方向發展。

為抑制人民幣升勢，人行5月31日宣布，為加強金融機構外匯流動性管理，決定把外匯存款準備金率由現時的5％，上調2個百分點至7％，6月15日起生效，為人行14年來首次調升外匯存準率。

大陸官媒新華社其後再發表題為「莫把人民幣資產當賭博籌碼」文章，稱儘管人行向市場傳遞了「不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸」的清晰訊號，但做多人民幣的投機衝動仍若隱若現，強調人民幣資產並非賭徒的「籌碼」。

(工商 )