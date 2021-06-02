斯里蘭卡海軍表示，一艘因失火而造成斯里蘭卡海洋生態空前災難的貨櫃輪今天沉沒，油箱還有數百公噸燃油。

載運數百公噸化學物品與塑膠的MV X-Press Pearl 號貨櫃輪，在岸上目視距離內燃燒了13天，救難人員終於在昨天撲滅火勢。

大量的塑膠碎片蓋滿了海灘，如今當局擔心，一旦在新加坡註冊的這艘貨櫃輪油箱裡278公噸的船用油與50公噸天然氣外洩至印度洋，將造成更嚴重的生態災難。

今天拖船開始設法要將這艘貨櫃輪朝離岸較遠方向拖曳，這時斯里蘭卡海軍發言人戴席瓦（Indika de Silva）說，船身正漸漸沉沒；「船尾沒入水中，水位已超過甲板，船要沉了」。

官員認為，船上近1500個貨櫃大多已付之一炬。

斯里蘭卡海洋環境保護局局長拉漢達普拉（Dharshani Lahandapura）說，目前仍在評估此事對海洋生態造成的危害；不過他認為，這是「我有生以來最嚴重的一次環境災難」。斯里蘭卡已對此展開刑事調查。

當局認為，船上失火是因硝酸外洩引起，船上人員5月11日即知道此事，也就是在失火之前9天。

這艘貨櫃輪起火燃燒時，正由印度古茶拉底省（Gujarat）駛往斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）途中，稍早曾到過卡達與杜拜，並裝載了25公噸的硝酸。

(中央社)