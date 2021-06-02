對於台北市長柯文哲今1日表示，新冠肺炎死亡人數已超過百人，也沒看過蔡總統開記者會，高端股票一跌停，蔡總統就開記者會，中央應要思考，政府優先項目是什麼。總統府發言人張惇涵反擊，政治口水無助防疫，過度政治操作和過度言行，都令人遺憾。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，蔡英文有一個特點，就是事情和她本人相關才會出面，並指柯P雖然講話刻薄，但卻也點出問題重點。

柯文哲表示，大家心裡有一把尺，到現在為止，新冠肺炎死亡人數已超過百位，也沒看過蔡總統開記者會，昨天高端股票一跌停，蔡總統就開記者會，中央應要思考，政府優先項目是什麼。

總統府發言人張惇涵則回應，對於近日在野黨跟部分人士不斷炒作炒股等議題，總統府立場很清楚，相關的財產申報資料都是公開透明，所有人都可以去查證，我們也做了內部清查，相關政務人員都沒有炒股問題；如果有具體指控，歡迎提出證據，相關單位一定嚴查，無須捕風捉影，無須含沙射影。

吳子嘉1日在政論節目《關鍵時刻》中表示，蔡總統有一個特性，一定要到事情和她本人有關，才會跳起來，「這是我長期觀察他的行為模式，就是如此」，今天柯文哲這個話是有點刻薄，但是也有講到問題核心的周邊，他講了一個問題，導出一個很重要的政策，就是國產疫苗要按照國際標準。

吳子嘉指出，國際標準什麼意思？你看他怎麼講的，「國際標準講簡單，就一個標準，三期」，現在很簡單，國際標準就是進入三期的標準，否則你就不可能出去，俄羅斯到現在因為是二期，所以不能進入WHO，所以他的衛星疫苗賣不出去，我們現在搞了半天不進入三期，就會變成俄羅斯標準，「這個出來了，三期沒有話講，毫無爭議，柯文哲雖然講話刻薄，但終於做了一點好事情」。

(中時新聞網)