《國防新聞》（Defense News）1日報導，在美國國防部先前宣布的2022財政年度國防預算要求中，美國海軍僅要求購買1艘勃克級第3批次（Flight III）神盾驅逐艦，若未獲得國會的額外挹注，將使其違反與造船廠之間的合約，面臨3300萬美元（約新台幣9.1億元）的違約金。

在2022財政年度國防預算要求中，美國海軍僅要求購買8艘新船，其中包括2艘維吉尼亞級（Virginia-class）核子動力攻擊潛艦、1艘勃克級Flight III驅逐艦、1艘星座級（Constellation-class）巡防艦等4艘作戰艦，以及1艘約翰‧路易斯級（John Lewis-class）補給運油艦、1艘新型的輔助性通用海洋監視船，以及2艘納瓦荷級（Navajo-class）拖曳、打撈與救難艦等4艘支援艦。

但根據美國海軍與緬因州巴斯鋼鐵造船廠（Bath Iron Works）及密西西比州英格斯造船廠（Ingalls Shipbuiling）簽署的造艦合約，美國海軍2022財年應採購2艘勃克級Flight III驅逐艦，讓2間造船廠分別建造1艘。

《國防新聞》指出，若美國海軍最後真的只在2022財年購買1艘勃克級Flight III驅逐艦，不僅須支付3300萬美元的違約金，更會打亂2間造船廠的作業計畫；且該型驅逐艦是美國海軍目前能用於取代提康德羅加級（Ticonderoga-class）神盾巡洋艦的最佳船艦，若其想繼續推動巡洋艦退役計畫，那就更不該減少勃克級Flight III驅逐艦的採購數量。

美國海軍主管預算的坎波頓（John Gumbleton）少將也承認，這是個「艱難的決定」，並稱若能獲得足夠資金，購買第2艘勃克級Flight III驅逐艦確實是該軍種的最優先項目之一。其他期待國會「施捨」的項目還包括5架F-35C戰機、4架CMV-22B傾斜旋翼運輸機、2架C-130J-30運輸機、更多供濱海戰鬥艦（Littoral Combat Ship）使用的海軍打擊飛彈（Naval Strike Missile）等。

(中時新聞網)