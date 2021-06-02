因應近期疫情升溫，全國三級警戒延長至6月14日，政府提出紓困4.0，其中衛生福利部規畫「弱勢加發生活補助」，由政府主動審核，最快於6月4日前匯入郵局帳戶，基隆總計約1萬5000人受益。

基隆市政府社會處指出，弱勢加碼對象為以下8大類，領有身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒少生活補助、弱勢兒少緊急生活扶助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助者、特殊境遇家庭子女生活津貼或子女（含孫子女）教育補助，以及列冊但未領有前揭補助之低收及中低收入戶之兒少，加碼補助期間為5月至7月，每月1500元，每人最高可領4500元。

社會處表示，首批符合加發資格者計有1萬5378人，發放金額達6920萬1000元，而這項加碼補助由政府主動於系統比對資料，並撥款至補助對象帳戶，5月符合資格者，將一次性發給4500元，6月或7月新增者發給3000元、1500元，預計最快於6月4日前匯入郵局帳戶。

社會處長吳挺鋒也呼籲，為達及時紓困之效，又需兼顧群聚感染風險，弱勢加碼由政府透過系統主動審核及撥款，無須經申請程序，切勿親往公務機關詢問，民眾倘若有任何疑問，請利用1957電話諮詢專線，或電話洽詢戶籍所在地之區公所或市府社會處婦幼及救助科。

(中時 )