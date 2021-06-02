疫情升溫，全台停課不停學，新北市推出線上互動式「2021新北市高級中等學校教育博覽會Online」，讓學生找到適合自己的理想學校。線上博覽會加碼三大好康措施包括「延長集章抽獎時間」、「增加獎項」、「線上學習課程」，還有多元智能遊戲、集章抽獎等共185個獎項。

教育局表示，「2021新北市高級中等學校教育博覽會Online」首創兩組適性教育數位課程，網站彙整「新北技職線上資源百寶袋」懶人包、「適性雲端任意門」線上資訊，內容包含線上闖關遊戲、動畫影片、空中有聲書以及遠距學習百寶袋等4大區塊，並整合對於適性教育經驗談，幫助孩子進行多元豐富的生涯探索。

萬里國中學生陳思綺表示，博覽會網站提供的資訊非常清楚，只要點選科系，系統就會幫忙找出相關學校，並詳細介紹學校交通等訊息；汐止國中9年級蔡帛修認為，「適性雲端任意門」內容很有趣，疫情停課在家有更多時間跟同學、師長討論如何選擇，對志願選填相當有助益。

教育局長張明文表示，新北市運用完善科技資源讓學生在家也可以探索、充實並精進自我，築構生涯發展最佳鷹架。期待學生充分運用高中職教育博覽會Online網站，做好生涯試探、未來的準備，讓每個孩子都能適性發展找到發光發亮的舞台。

教育局補充，Online博覽會以「適性教育」為主軸，鼓勵新北市國中學生在線上「電子集章」，集滿10點就有1次抽獎機會。博覽會獎品原有iPad、apple watch和腳踏車等25項大獎，現加碼增加1,000元、500元集200元超商禮券等160個獎項，獎品豐富多元。原定集章截止時間為5月底，現延長至6月21日，讓學生有更充裕時間規畫生涯。

(中時 )