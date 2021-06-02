有民眾特地在窗戶上貼出溫暖的大字報給予加油打氣，瞬間替剛下班的醫護注入一股暖流。(摘自台北慈濟醫院臉書)

中央流行疫情指揮中心今（2日）宣布新增372例本土病例，確診個案再增12例死亡。本土疫情爆發以來，醫護人員始終在第一線奮力搶救，不過疫情至今仍未趨緩，對此，有民眾特地在窗戶上貼出溫暖的大字報給予加油打氣，瞬間替剛下班的醫護注入一股暖流。

醫護人員不畏疫情，在最前線和病毒對抗，在這艱難時期，有護理師卻遭病患砍傷，令民眾感到不捨，紛紛替前線醫護加油打氣。「台北慈濟醫院」在臉書分享，自5月31日起台北慈濟醫院承接新北市衛生局「專責防疫旅館」重任，對此也分派一批人力到專責旅館支援。

昨天醫護人員從旅館下班時，回頭竟看到鄰居窗貼出「辛苦了」的字樣，瞬間有一股暖流流入在場醫護心底。對此，台北慈濟醫院表示，「謝謝大家的鼓勵！我們會繼續堅守防疫前線」並呼籲民眾用行動來支持醫護，「你們也要好好待在家裡，好嗎？」

網友見這一幕也紛紛表示，「這個鄰居好有愛啊！給他按一個讚！」、「醫院同仁辛苦了，要照顧好自己喔」、「看到這個畫面真的溫馨，感恩，辛苦了」、「人間最美的就是愛」。

(中時新聞網)