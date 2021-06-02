看準政府大力發展綠能商機，不動產與加油站業者北基國際大力進軍太陽光電，同步建置地面型、屋頂型、漁電共生、頂棚型等4種，預期三年後太陽光電總裝置容量要高達533MW（千瓩），為公司帶來每年近30億元營收。

北基表示，地面型光電建置容量估達250MW，案場位於屏東縣獅子鄉、高樹鄉，土地面積251公頃；漁電共生建置容量235MW，案場位於台南市將軍區、七股區，面積330甲；屋頂型則是多利用集團現有資源，如：嘉義客運、北基加油站站體，建置容量為38MW；頂棚型最少，只有10MW。

四種太陽光電裝置容量要達533MW，完工運轉後，每年發電量破6.22億度，可供應21萬戶家庭1年用電。預估1MW電廠年收入達500萬元，至少為該集團挹注約26.65億元。北基內部評估，預計最快2022年能先完成180 MW以上容量。

對於政府最近要求地面型太陽能光電面積要超過2公頃以上才會核准，北基表示，皆以自有大面積土地投入光電事業，不受到此次政策修改影響。

漁電共生方面，政府規定發電需兼顧漁獲量，北基也委由專業養殖公司代為漁塭維護及管理責任，訂定合約保障雙方權利義務，例如：約定需於契約期間內持續養殖，並應定期確認水產養殖生產量成果。

(中時 )