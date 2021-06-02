香港新生代女星施匡翹外型清新自然，2019年因為翻唱歌曲〈假如真的再有約會〉，脫俗的嗓音讓她開始受關注，在2020年不幸成為香港首位確診新冠肺炎的女星，意外讓她爆紅；施匡翹在染疫康復後，突然轉換風格，最近曬出穿性感高衩泳衣的美照，展現不科學長腿讓網友超驚艷。

施匡翹今年25歲，青春洋溢的她時常在IG更新個人近況，尤其去年她確診新冠肺炎後，粉絲意外暴增，讓她除了唱歌外，今年4月更成為香港無線電視台簽約藝人，未來可能看到她演戲的另一面；此外，從施匡翹IG也能得知她熱愛瑜珈，5月時她更考取RYS200瑜珈導師執照。

施匡翹在染疫康復後，突然轉換風格，最近曬出穿性感高衩泳衣的美照，展現不科學長腿讓網友超驚艷。(圖/ 摘自施匡翹IG)

從2019年出道以來，施匡翹都是給外界清新可人的模樣，昨（1）日她罕見PO出穿著一套高衩設計的酒紅色泳衣，上半身看到渾圓雙球外，下半身更有著一雙超逆天美腿；站在階梯上的施匡翹，美腿就佔據多達9個台階，不科學長腿超犯規，她自己也笑說，「為什麼我的雙腿有一點好像穿了絲襪的感覺」。

粉絲看到有別於平時的施匡翹，也忍不住讚嘆，「妳這雙腿太誇張」、「怎麼感覺妳不同了」、「人長得甜美，身材卻那麼火辣，太超過了」、「好迷人，好誘人」、「第一次看到妳穿得那麼辣耶」。

(中時新聞網)