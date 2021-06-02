廣州《南方日報》用戶端報導，中國工程院鍾南山院士2日到白雲區廣州體育館設置的「獵鷹號」氣膜方艙實驗室，為工作人員鼓勵。他說：「加大核酸檢測篩查的力度，盡快切斷傳染鏈條，這是當前廣東廣州抗疫的首要任務，在廣州實驗室的統一協調下，我們團結整合各方面的力量，『獵鷹號』方艙實驗室緊急啟動，賦能抗疫，讓我們齊心協力，堅決打贏廣東這場疫情防控的硬仗。」

就在6月1日，廣東首個「獵鷹號」氣膜方艙實驗室在白雲區廣州體育館正式投入使用，實現24小時收樣檢測，產能可達到每日12萬管，進一步提升核酸檢測效率。

報導稱，現場每個方艙就是一個完整的核酸檢測實驗室，含有試劑準備區、樣本處理區、擴增分析區三大區域，內部配有自動開蓋加樣機、全自動核酸提取等全自動檢測設備，檢測產能可達3萬管／天。

體育館為5000平方米，安置4個氣膜實驗室，每個氣膜實驗室占地約210平方米。現場還將再搭建另外3個方艙，預計兩天可投入檢測，未來整體產能可實現12萬管／天。每個氣膜方艙實驗室全天候運轉，保證結果在24小時內發布。

「獵鷹號」氣膜方艙實驗室由金域醫學推動，廣州實驗室和國家呼吸中心共同指導。金域醫學副總裁李慧源表示，移動方艙實驗室具有「隨到隨檢、即採即檢」的功能，可實現全天候收樣檢測，提高核酸檢測效率。

隨著廣州核酸檢測需求增加，「獵鷹號」氣膜方艙實驗室進駐白雲區之外，「獵鷹號」移動方艙實驗室也於近日進駐荔灣區。

(中時 )