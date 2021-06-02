疫情嚴峻，醒吾科技大學線上遠距教學延長至6月27日，觀餐學院餐旅系老師許燕斌為提高學生視訊上課興趣，運用烘焙教學基本動作，獨創趣味十足的《醒吾四聖獸烘焙舞》，大幅提升教學成效，學生在家上課跟著輕鬆運動活絡筋骨，直呼「福氣啦！」

許燕斌有感視訊教學最大困擾，就是部分學生躺在沙發或床上，懶洋洋聽課看直播，學習效果差。他靈機一動結合上課教學基本動作，利用揉麵團、倒牛奶、打打蛋、進烤箱、香噴噴等五個烘焙動作，在三位老師支援下獨創醒吾四聖獸烘焙舞，直播上課時學生果然嗨翻天。

醒吾餐旅老師許燕斌臉書分享四聖獸烘焙舞，獲網友熱烈回響。(戴志揚翻攝)

醒吾科大餐旅系陳國勝老師視訊直播教學現場，宋應欣老師及小編張瑜珺（右）一旁攝影記錄。

左青龍、右白虎、前朱雀、後玄武四聖獸，是中國神話傳說中守護天地四方的四大神獸。許燕斌說，設計烘焙舞時浮上腦海第一個念頭，就是請來辟邪惡及調陰陽的四聖獸祈福，希望台灣疫情快速控制、不要再有國人因新冠肺炎受難，全國學生儘快回到校園正常上課。

許燕斌邀集餐旅系老師陳國勝、張哲維及宋應欣穿上廚師服串演四聖獸，由現場節拍指導、時尚產業經營管理系大四生張瑜珺一聲令下，整齊劃一跳出叫學生驚艷的烘焙舞。張瑜珺畢業於治平高中美顏技術科，因喜歡烘焙選修許燕斌的課並協助剪片、經營自媒體，高挑身材明亮雙眸，意外成了烘焙舞另一亮點。

醒吾科大老師遠距教學除了TronClass暢課平臺，多元運用Google Meet、Teams、YouTube及Facebook。許燕斌的四聖獸烘焙舞是餐旅系視訊教學前菜，緊接著是視訊教學主菜，陳國勝透過現場直播畫面，讓學生了解打蛋烘焙技巧，印證烘焙舞可不是亂跳的，許燕斌、陳國勝、及宋應欣頂著餐飲業界大師名號，表演烘焙舞更不能漏氣，四人綵排一次又一次ＮＧ，烘焙舞終於整齊劃一，為視訊教學獻出生平第一支舞蹈！

餐飲系學生十分捧場，一年級簡思昀及吳昇祐主動協助陳國勝老師直播。簡思昀畢業於桃園育達高中餐飲管理科，今年四月獲得第51屆全國技能競賽北區分賽麵包製作佳作，現是醒吾科大幸福烘焙社社長；吳昇祐畢業於穀保家商餐飲管理科，獲第51屆全國技能北區分賽西點製作佳作，是醒吾幸福烘焙社副社長。

簡思昀與吳昇祐不約而同表示，在餐旅系學習到的不只是專業技術，還有做人態度及餐旅管理。四聖獸烘焙舞透過FB直播平台，學生看得大呼過癮，既可以按讚與老師互動，老師還加碼抽獎送書給學生。如此寓教於樂烘焙舞網上分享，網友無不大讚醒吾科大辦學認真，老師真是拚命！

(中時新聞網)