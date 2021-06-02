針對嬌生疫苗稱只與政府機構協商相關事宜，對此，國際佛光會中華總會總會長趙怡表示，代表佛光山的會員今天才會與嬌生公司聯繫，尚待回音，但如果簽約要政府出面，「我們扮演什麼角色都可以」。

趙怡說，原本就與政府有分工，如有些要政府出面的就由政府來，佛光山就負責出資購買、接觸等工作，而是否由政府簽約，「就看藥廠的要求」，也要符合美國的相關規定，他強調，佛光山沒有意圖要扮演藥商角色，只是希望賣疫苗給台灣。

(中時 )