嬌生稱只與政府協商 佛光山：就由政府出面 17:222021/06/02 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 我國亟需新冠肺炎疫苗。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對嬌生疫苗稱只與政府機構協商相關事宜，對此，國際佛光會中華總會總會長趙怡表示，代表佛光山的會員今天才會與嬌生公司聯繫，尚待回音，但如果簽約要政府出面，「我們扮演什麼角色都可以」。 趙怡說，原本就與政府有分工，如有些要政府出面的就由政府來，佛光山就負責出資購買、接觸等工作，而是否由政府簽約，「就看藥廠的要求」，也要符合美國的相關規定，他強調，佛光山沒有意圖要扮演藥商角色，只是希望賣疫苗給台灣。 王道銀行影響力貸款 助中低收入戶翻轉生活 抗疫典範破功 台星越確診創高 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #佛光山 #嬌生 #趙怡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 買不到疫苗怪鄰居 蔡正元：無能 10:342021/05/18 政治 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 《盤中解析》雙北停課多頭驚 生醫強撐場 12:002021/05/17 財經 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 04:132021/05/18 政治 櫃買中心永續發展債券專板 18日正式啟動 08:532021/05/18 財經 綠色執政破口總爆發 04:102021/05/18 時論廣場 《金融》三大法人轉買超 金管會強化2措施 10:012021/05/18 財經 史話》政治權力損及法律正義──彭百顯與921（七） 10:112021/05/18 兩岸史話 人氣練跑路線大特搜 盡享城市風光 10:002021/05/18 生活 阿嬌離婚2年鬆口新戀情：不輕易給承諾怕擔不起 20:022021/05/17 娛樂 拉攏中東 中國積極斡旋以巴關係 04:102021/05/17 焦點新聞 生活熱門新聞 梅雨發威全台水庫喝飽飽 這水庫成最大贏家狂升73.34％ - 生活 新北7區28里列「重熱里」 侯友宜：里民速去快篩 - 生活 嬌生稱只與政府協商 佛光山：就由政府出面 - 生活 新北突暴增310例本土 侯友宜：土城群聚為主因 - 生活 蘇貞昌早說過「花籃詛咒」 朱學恒翻證據打臉：他講可以我講不行 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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