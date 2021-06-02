高雄2日新增5例本土確診個案，其中4例是在鳳山區知名連鎖早餐店發生的家庭群聚感染，確診者分別是（案8993）早餐店老闆娘、老闆娘姐姐、老闆娘大女兒及小兒子，特別的是，老闆娘60多歲母親經過篩檢後，雖然呈現陰性反應，但發現體內有病毒抗體存在，研判是無症狀感染者，且是由她把病毒從北部帶回高雄，再傳染給1家4口，導致這起家庭群聚案件發生。

高市府衛生局指出，事發是由老闆娘大女兒及其中部友人確診後，對大女兒家人進行匡列採檢，結果發現家中另外3人也隨之染疫，但在疫調中發現，老闆娘母親曾在5月10日到12日曾赴雙北與朋友聚會，且這些友人從事的是高風險行業，也有到過高風險地區，因此懷疑母親是這起家庭群聚案件的源頭。

老闆娘的母親沒有任何症狀，PCR採檢也呈現陰性，但是經過抗體檢驗發現，她的急性抗體(IgM)呈弱陽性、恢復期抗體(IgG) 呈強陽性，顯示老闆娘母親雖然沒有症狀，但體內已有抗體，研判是無症狀感染者，且把病毒從台北帶回高雄鳳山，傳染給家中其他成員，並波及孫女的中部友人。

此外，高雄還有1例本土個案，他是20多歲高雄榮總資訊室的外包廠商，經過疫調發現，他是新北確診個案的接觸者，高市府緊急匡列高雄榮總醫院內的密切接觸者15人，經過快篩、PCR採檢，全數都呈現陰性，可能接觸者62人快篩都是陰性。

(中時 )