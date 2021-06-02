新北雙和醫院周一發生3名護理人員於負壓隔離病房照顧新冠肺炎確診病患時，遭病人持刀攻擊事件，台灣私立醫療機構護理業務協進會今發聲，強調在全國不眠不休齊心抗疫期間，發生此暴力事件，令人震驚與不捨。

台灣私立醫療機構護理業務協進會表示，近來國內新冠疫情日益嚴重，醫護團隊穿著密封的防疫裝備，濕透了衣衫、壓皺了臉，勇敢站上戰役第一線，堅守護衛需要照護的病患。身為專業護理師瞭解確診者及家屬的害怕與不安，但絕不容許不理性、不尊重的語言及暴力，影響護理人員救治照護病人的工作。

該協會強調，反暴力、悍衛護理執業尊嚴及權益的立場。長庚、彰基、馬偕、國泰、新光、義大、慈濟、雙和等醫院護理人員也同聲表達譴責暴力的立場。

醫療機構護理業務協進會也對受傷的護理師致上最深的關懷與慰問，並呼籲政府與社會各界大眾，重視確診者與醫護人員身心問題與健康，全力治療受傷護理師及其後續復原，建立醫療團隊、病家的關懷與安全管理機制。

(中時新聞網)