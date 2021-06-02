新冠肺炎持續在疫情警戒第三級，首當其衝的旅行業者拚轉型來求生。雄獅旅遊宣布取消至6月14日出發之團體行程，集團旗下餐飲品牌「gonna共樂遊」及「光一肆號」即刻轉型成為外帶、外送餐廳，更以內湖中央廚房為基地，調度旅遊產業員工來支援餐飲事業，成立自有「雄獅外送員」，補足既有外送平台的不足之處，也讓旅遊產業員工仍能繼續工作，目前投入餐飲外送的旅遊員工約50至80人，預計調度最多2000名集團員工支援。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，雄獅旅遊全面停止出團至6月14日，餐飲事業也受疫情衝擊，雖會對營收有影響，但雄獅資金充裕，維持正常運作沒問題，組織改造跟新事業體投入不停頓才是未來關鍵，目前人力全力投入集團「增R（Revenue）」項目，包含商品、（雄獅嚴選）、餐飲（欣食旅）以及整合行銷公司。雄獅集團未來更計畫增設雲端廚房，以多元佈局結合外送服務，加強整體服務能量。

深度旅遊電商平台KKday也攻美食商機，繼上周推出台南美食天團備戰糧包造成粉絲搶購熱潮。

(中時 )