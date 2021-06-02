疫情升級民眾大幅減少外出，機車購車需求銳減，根據監理所資料，5月機車新領牌總數為5.66萬輛，月減10.19％、年減18.18％；累計前五月新領牌總數為28.63萬輛、年減11.2％。
三大機車廠三陽、光陽、山葉，5月業績分別為1.66萬、1.63萬、1.17萬輛，較去年同期下滑15％～31％。
不過電動機車5月銷售有起色，單月新領牌數達7,791輛、年增20.7％，為今年首見正成長，其中電車龍頭Gogoro在5月掛牌6,655輛，也比去年同期成長26.9％。
(工商 )
疫情升級民眾大幅減少外出，機車購車需求銳減，根據監理所資料，5月機車新領牌總數為5.66萬輛，月減10.19％、年減18.18％；累計前五月新領牌總數為28.63萬輛、年減11.2％。
三大機車廠三陽、光陽、山葉，5月業績分別為1.66萬、1.63萬、1.17萬輛，較去年同期下滑15％～31％。
不過電動機車5月銷售有起色，單月新領牌數達7,791輛、年增20.7％，為今年首見正成長，其中電車龍頭Gogoro在5月掛牌6,655輛，也比去年同期成長26.9％。
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