倫元投顧分析師陳學進表示，台股2日震盪收小紅，終場上漲2.66點，漲幅0.02％，收在17,165.04點；櫃買指數則下殺2.77點，跌幅1.36％；三大法人進出方面，外資轉賣94.46億元，投信轉賣3.84億元，自營商續買23.05億元，惟外資法人於台指期轉買748口多單，累計淨空單部位為24,529口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股大盤在月線尚未扭轉前，預期短線恐將易有震盪，不過，拉回逢低仍是挑好股、買主流之大好機會。就經濟面的角度觀察，雖本土疫情持續升溫，對觀光旅遊、餐飲飯店等內需市場，造成極大衝擊，惟台灣主要是以「出口」為導向的海島型國家，經濟成長與歐美、大陸等世界經濟大國息息相關，在報復性消費需求大舉回升下，可望對全球股市及台股，帶來正面助力。

個股方面，本周納入投資組合的長榮，全球塞港、 缺櫃、 缺船未解，運價不斷飆升，在內外資法人大戶心態積極偏多下，只要量價不失控，預期後市仍有續創新高的機會。

選股方面，貨櫃航運股長榮、陽明，鋼鐵類股中鋼、中鴻，造紙類股永豐餘等傳產股，本波累積漲幅已相當大，短線並不建議過度追價，惟就中期而言，預期仍有強彈機會，建議投資人可待拉回量縮價穩再行進場。

此外，電子股方面，台積電、聯電、聯發科、創意、合晶、威剛、晶豪科、華邦電、欣興、技嘉等，在止跌契機浮現下，股價均有輪動上漲契機。

(工商 )