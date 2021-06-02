逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，台股2日小漲2點，收在17,165點，站穩月、季線之上，反彈強度勝於預期。另外隨著類股輪動速度加快，短線上乖離過大族群勿過度追高，散裝航運及鋼鐵族群持續表現外，防疫族群則以具業績的個股為主，至於萬海，陽明，長榮等漲多股建議可開始獲利了結。
個股方面，本周納入投資組合的聚亨，具備轉虧為盈題材，且自結4月每股盈餘0.11元，年增10.14倍，股價可望續攻。
(工商 )
#長榮 #萬海 #聚亨 #陽明 #啟發投顧分析師楊基政
啟發投顧分析師楊基政表示，台股2日小漲2點，收在17,165點，站穩月、季線之上，反彈強度勝於預期。另外隨著類股輪動速度加快，短線上乖離過大族群勿過度追高，散裝航運及鋼鐵族群持續表現外，防疫族群則以具業績的個股為主，至於萬海，陽明，長榮等漲多股建議可開始獲利了結。
個股方面，本周納入投資組合的聚亨，具備轉虧為盈題材，且自結4月每股盈餘0.11元，年增10.14倍，股價可望續攻。
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