御宿商旅挺醫護免費住房，再加碼2館做防疫旅館。（御宿提供）

御宿商旅挺醫護免費住房，再加碼2館做防疫旅館。（御宿提供）

身兼高市觀光產業推動聯盟總會長的劉坤福指出，在疫情肆虐下，高雄旅宿業生意非常慘澹，不少業者紛紛加入防疫旅館行列。（柯宗緯翻攝）

高雄御宿旅館集團挺醫護人員，與高市府合作免費提供醫護人員入住後，有「摩鐵大亨」之稱的御宿集團總裁劉坤福今（2）日再度宣布，加碼御宿商旅博愛館、後驛館加入防疫旅館行列，提供安全、衛生的居住環境，還包三餐，CP值相當高。

國內疫情嚴峻，第一線醫護人員尤其犧牲奉獻。高市府啟動暖心挺醫護2.0計畫「溫馨休息棧」，號召御宿商旅、康橋商旅等2家旅宿業加入，免費提供238間房間專供醫護人員入住，其中御宿站前館就提供110間房。

身兼高市觀光產業推動聯盟總會長的劉坤福指出，在疫情肆虐下，高雄旅宿業生意非常慘澹，不少業者紛紛加入防疫旅館行列，因此防疫旅館市場也相當競爭，但民眾也相當重視居住品質及環境，當然會優先選擇有口碑的旅館、飯店。

劉坤福表示，目前高雄防疫旅館需求倍增，高市觀光局日前來洽詢他旗下旅館加入意願，他毫不猶豫就一口氣答應加入，希望能當政府防疫強而有力的後盾。

劉坤福說，御宿商旅博愛館、後驛館在6月1日起正式加入防疫旅館行列，總共有150間房，每晚僅要1500元，包含一日三餐、免費無線網路、高畫質電視、第四台、瓶裝水和各式備品等。最重要的是最好清潔、消毒作業，讓民眾住得安心，近日已有不少民眾相繼致電預約入住。

(中時 )