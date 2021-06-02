新華社今（2）日報導，大陸一些家長熱衷於給孩子舉辦生日宴，尤其是過12歲生日時，不僅要在高檔酒店請客吃飯，邀請慶典公司進行佈置策劃，甚至在宴席結束後還組織同學們看電影、KTV唱歌、旅遊等。這樣一場生日宴花費動輒上萬元，有的甚至高達二三十萬元人民幣（下同，約80-120萬台幣）

據報導，山西太原的李女士近日給女兒辦了一場12歲生日宴，席開18桌，陣仗不小。李女士說，「本來我們家是沒有這傳統的，但孩子說學校里的同學都辦，自己不辦沒面子。」。

生日宴選在太原當地一家中高檔酒店，一桌飯菜價格2000多元人民幣，包括遼參、清蒸海斑魚、生蠔、烤鴨、鮑魚等菜品。李女士說，一場宴席辦下來，花個大幾萬元不說，前前後後也要花不少精力，但是「為了孩子硬著頭皮也要辦」。

新華社記者詢問太原市多家酒店發現，除婚宴外，給孩子過12歲生日是他們接待最多的，都需要提前預訂。「基本上每周都有過12歲生日的。」一位酒店經理說。

在太原市一家五星級酒店舉辦的12歲生日宴現場，宴會廳用粉色花朵裝飾，舞台是一個粉色城堡，上面擺放著三層蛋糕塔，小丑、魔術表演輪番登場。典禮開始後，生日宴的主角和她的父母走過紅毯，登上舞台，向來賓致詞吧。這位過生日的孩子還現場表演了小提琴獨奏。隨後，同學們一個個上台，送上禮物和祝福。

整個典禮用時30分鐘左右，動用了7名攝影攝像師，還有搖臂攝像機。新華社記者向酒店銷售人員瞭解到，這場生日宴擺了20桌左右，每桌餐費3000多元人民幣，裝飾、儀式、攝影攝像等費用則高達20萬元人民幣。

這家酒店的銷售經理告訴記者，現在給孩子過生日，一般都是15桌左右，餐費從3299元人民幣起，上不封頂。主持人、音響、燈光、節目表演等也是從一萬到十幾萬元人民幣不等。

不少家長也會請專門的策劃公司，根據孩子喜好，對生日現場進行佈置策劃。太原市一家名為哈比樹的策劃公司成立近10年，最初起步便是承接12歲生日宴。「12歲生日慶典的需求非常旺盛。」這家公司策劃人員說，他們可以提供現場佈置、蛋糕甜點、攝影攝像、主持表演等，有的家長也會要求拍攝寫真、微電影，「基本都要上萬元人民幣，五六萬元人民幣的比較普遍。」

宴席結束之後，節目還在繼續。有的家長下午還組織孩子們去看電影、唱歌、短途旅遊、遊樂場狂歡等。

12歲「開鎖」是山西、陝西、內蒙古等地流傳的一種習俗，但近年來，12歲生日宴卻脫離習俗，越辦越豪華。酒店請客加下午活動，幾乎成了小學生過12歲生日的標配。

「別人都辦，咱肯定得辦，不然怕孩子不高興，也怕讓同學看不起。」小偉的母親閆女士說，小偉12歲生日宴，在酒店擺了5桌，請了10多個同學，下午又請同學們去遊樂場玩。儘管已相對簡單了，但仍花了1萬多元人民幣。

閆女士說，小偉從六年級開始，基本每周都在參加同學的生日宴，導致週末的課外補習班也上不成了。「從週一就開始籌劃要買什麼禮物，吃完飯去哪裡玩，學習上肯定會分心。」

在太原市一所小學擔任六年級班主任的段老師也說，自己班上過12歲生日的同學很多，孩子們要互送禮物，價格在100元人民幣左右，有的孩子說，「不買禮物，怎麼有臉去吃飯？」

此外，太原市12歲生日宴份子錢基本在500元人民幣以上。太原市萬柏林實驗中學一名學生說：「我過12歲生日的時候，爸媽就說要大辦一下，把禮金收回來。我也覺得對，以禮換禮嘛。」

(旺報 )