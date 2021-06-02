加拿大1日正式宣布，民眾第2劑可以接種不同廠牌的疫苗。

全球新冠疫苗供應不足，混打不同廠牌疫苗成為迫切問題，加拿大昨（1）日正式宣布，民眾第2劑可以接種不同廠牌的疫苗，但是接種條件也有限制，如果民眾第1劑是施打mRNA疫苗，第2劑也必須接種包括輝瑞/BNT及莫德納在內等mRNA疫苗。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，加拿大公共衛生局（Public Health Agency of Canada，PHAC）昨日正式宣布可以混打不同廠牌的新冠疫苗，如果民眾第1劑施打的是AZ疫苗，第2劑除了AZ以外，也可以施打輝瑞/BNT、莫德納疫苗；如果民眾第1劑接種的是BNT、莫德納等mRNA技術的疫苗，第2劑則只能選擇這2個廠牌的疫苗。

加拿大首席公共衛生官譚詠詩（Theresa Tam）表示，建議民眾在預約第2劑疫苗時，盡量選擇同廠牌的疫苗，如果真的不行，再來考慮混打不同廠牌的疫苗。

加拿大國家免疫諮詢委員會（National Advisory Committee on Immunization， NACI）對混打疫苗提供建議，接種1劑AZ疫苗後，第2劑可以施打AZ或是mRNA疫苗，但是不建議已經接種BNT或莫德納疫苗的民眾，第2劑改接種技術不同的AZ疫苗。

諮詢委員會還提到，民眾接種BNT或莫德納疫苗後，如果同一廠牌的mRNA疫苗「不易取得」，第2劑再來接種另一款mRNA疫苗。

截至5月底，約1,300萬加拿大人至少接種1劑BNT疫苗，350萬人接種莫德納疫苗，近200萬人接種AZ疫苗。

根據英國牛津大學網站「用數據看世界」（Our World in Data）統計，目前加拿大完整接種疫苗的人數佔總人口約5.5%。

CNN指出，加拿大全民接種疫苗起步較晚，過去幾周才開始每天為將近1%的人口接種疫苗，當地也面臨莫德納、AZ疫苗供應吃緊的問題。

(中時新聞網)