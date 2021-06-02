台東縣府公布2日新增4名確診者，與1日由北部返鄉家庭群聚有關。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府公布2日新增4名確診者，與1日由北部返鄉家庭群聚有關。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府公布2日新增4名確診者，與1日由北部返鄉家庭群聚有關。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府公布2日新增4名確診者，與1日由北部返鄉家庭群聚有關。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府公布2日新增4名確診者，與1日由北部返鄉家庭群聚有關。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣2日新增4例確診，與1日的3例為家庭群聚，最小年約10歲的1對兄妹，目前累計已21例。另台東縣成功鎮確診者案5469，是60多歲的婦人，自5月24日確診至今拒絕吐露足跡，引發鎮上恐慌；台東縣長饒慶鈴日前公開點名要她趕快回憶，她仍不理睬，經縣警局交叉比對相關證據，確認疫調不實，有外出情形且未告知，因此饒慶鈴2日宣布裁罰30萬元。

饒慶鈴2日開疫情說明會表示，台東新增4例均為1日相關個案，同為雙北返太麻里鄉的家人感染。案9411為70多歲男性，為1日案8622丈夫，多在住家附近活動；案9412為40多歲男性，曾於5月20、21日曾金峰鄉加油站，其餘時間在山上果園務農。案9405與9413為兄妹，年約10歲，是案8622及9411的孫子，等於祖孫三代都確診。另匡列案9412的同住家人4人與相關1人。

另外，25日公布引發民眾關注的案5469原在北部工作，足跡僅22日晚間從玉里火車站回到家裡，接著就是24日確診，疫調中她自述返家後均未外出，3餐也由家人購買。然而，不少當地居民紛紛提供她的足跡，縣府也花很多時間投入人力查證，但她都未誠實交代。因此縣府調閱監視器畫面，並向中央申請提供手機訊號軌跡，經縣警局交叉比對後，確認5469疫調不實，依傳染病防治法重罰30萬元。

縣府表示，太麻里鄉北里村及金峰鄉新興村2熱區的戶籍人數，扣除在外縣市者、確診者、居家隔離及行動不便者，已全數完成快篩。截至1日統計台東縣共有971人快篩、4人陽性，後續PCR結果2人陰性、2人陽性（案7815及7816）。

饒慶鈴強調，面對疫調應如實說明足跡，以免成為防疫上的破口，導致接觸者未及時匡列隔離，恐造成社區傳染風險。舉凡隱匿疫情資訊、妨礙疫調，將開罰6萬至30萬元罰鍰。基於防疫，縣府也將加強取締，截至1日開罰違反暫停營業規定的休閒娛樂場所10件、未落實防疫措施的營業場所2件、未戴口罩13件及假訊息7件。請民眾出門務必全程戴口罩、保持社交距離，共同抵抗疫情。

(中時 )