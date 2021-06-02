避免類似萬華小吃部的疫情傳播風險，屏縣府於里港鄉設立社區篩檢站。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

屏東縣連續5天零確診，但考量曾有確診者足跡頻繁出入里港鄉一處小吃部，擔心可能的連鎖傳染風險，屏東縣政府繼潮州鎮、東港鎮設置社區篩檢站後，將於3至6日在里港鄉河濱公園開設社區篩檢站，屏東縣長潘孟安籲請符合條件民眾盡快篩檢。

有民眾透露，屏東縣一名確診者足跡曾多次出入里港小吃部，由於消費顧客難以掌握，加上當時還未實名制，考量萬華小吃部前例，讓鄰近村里人心惶惶，於是催生此處社區快篩站。

屏縣府表示，里港社區篩檢站以里港春林村、大平村、永春村及鹽埔鄉彭厝村、新二村為優先篩檢對象，此處由慈濟慈善事業基金會捐贈，以組合屋形式搭建，潘孟安2日前往里港篩檢站視察設置狀況，並感謝慈濟在疫情期間除了協助啟動關懷及捐贈物資外，並捐贈組合屋做為篩檢站。

潘孟安強調，雖然屏東連續5天零確診，但防疫絲毫不能鬆懈，同時呼籲這段時間與確診者足跡重疊的里港與鹽埔鄉民，有疑似症狀，可透過縣府網站、電話預約及現場掛號方式申請快篩，一天共200人。

(中時 )