宏遠證（6015）發行國內首次無擔保可轉換公司債（60151）競價拍賣案，已於2日上午10時完成開標，本次開標結果，以美國標決定競價拍賣得標價格，最低得標價格為114.7元，最高得標價格151.3元，得標加權平均價格則為117.8元。

依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」訂定，宏遠證本次可轉債公開承銷價格為117.8元。

宏遠證指出，公司發行國內首次無擔保可轉換公司債，發行總面額為新台幣7億元，每張發行面額10萬元整，共計發行7,000張，可轉換公司債轉換溢價率為102％，轉換價格訂為19.6元，發行期間為五年，今年6月11日將在櫃檯買賣中心掛牌。

宏遠證申請辦理可轉換公司債承銷案，吸引合格投標數量21,079張，高於總承銷數量7,000張，超額認購達3.01倍。

宏遠證表示，因近年公司在經紀、承銷業務拓展加速，不僅109年承銷業務已完成IPO與SPO主協辦案件共34件，總承銷金額約51億元，包括主辦華新科技、碩天科技等大型可轉債募資案件，近期亦首度完成欣興電子50億元普通公司債主辦承銷。

另一方面，在經紀業務方面，已於110年2月受讓花蓮光隆證券，推升目前全台共有10個營運據點，並積極發展數位金融服務，打造「宏遠證券-專業有溫度的數位券商」，建立更優質的數位服務、電子交易平台，以強化電子網路平台與實體分公司的互補性。

(工商 )