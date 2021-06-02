由於下游客戶提貨意願增強，中鴻(2014)5月份出貨傳捷報，單月出貨量超過18萬公噸，逼近19萬公噸，其中內銷佔76％、外銷市場佔24％，創今年初來出貨量單月新高。

中鴻2日股價漲多回檔，盤中最高價為54.20元，終場每股下跌0.60元，收在52.70元、單日跌幅1.13％，單日成交量59,881張。

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(工商 )

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