中鴻5月份出貨逼近19萬公噸 創今年單月新高 17:312021/06/02 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於下游客戶提貨意願增強，中鴻(2014)5月份出貨傳捷報，單月出貨量超過18萬公噸，逼近19萬公噸，其中內銷佔76％、外銷市場佔24％，創今年初來出貨量單月新高。 中鴻2日股價漲多回檔，盤中最高價為54.20元，終場每股下跌0.60元，收在52.70元、單日跌幅1.13％，單日成交量59,881張。 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 (工商 ) #中鴻 #萬公噸 #逼近 #創今年單月新高 #下游客戶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民眾瘋搶物資 高麗菜飆漲3倍 04:102021/05/18 焦點要聞 穆斯克發推文 比特幣價格創三個月新低 11:502021/05/18 財經 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 04:132021/05/18 政治 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 《櫃買市場》長線投資 留意上櫃買點 08:192021/05/18 財經 國泰金：股票便宜 將進場 04:102021/05/18 財經要聞 一銀海外獲利動能 胡志明市分行接棒下一個「金雞母」 11:072021/05/18 財經 布袋馬公海上航線 退票逾6成 04:102021/05/18 地方新聞 《科技》鴻海旗下夏普攜手Fikser 開發車載螢幕及介面 07:452021/05/18 財經 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 持續擴大電動車版圖 富智康擬與Stellantis結盟 04:102021/05/18 財經要聞 財經熱門新聞 EPS跟萬海差不多 陽明、長榮只能當細漢？專家斷言更恐怖結局 - 財經 有人到處放火 台灣快完了？謝金河曝「關鍵鐵證」狠打臉 - 財經 高端跌停 8大官股偷買近7千萬？財政部回應了 - 財經 高端會跟基亞一樣慘？網曝19根跌停恐怖價 - 財經 蘋果供應鏈陸企首奪冠 日媒揭2原因非大陸不可 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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