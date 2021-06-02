本土疫情延燒未見止息，現在更燒進公部門！消息指出，教育部人事處一名員工被確診新冠肺炎，但目前教育部至今未對員工公開說明，僅於日前傳訊息提醒各辦公大樓、茶水間與廁所應分流使用，並已於日前進行消毒。此外，除教育部以外，隔壁的聯合辦公大樓（南棟）亦有一名內政部員工PCR檢測陽性，內政部已於今日緊急通知員工於19:00前撤退，並於今晚緊急消毒。

新冠肺炎疫情延燒，2日本土病例再增372例、校正回歸177例，12人染疫死亡。疫情燒進公家單位，消息指出，教育部人事處一名員工確診，該處約有40名員工，本周已緊急改成5名員工到辦公室上班，該科室其他人則改為居家辦公。

不過有人確診一事，教育部並未公開對同仁說明，僅發訊息提醒各辦公大樓、茶水間與廁所應分流使用，另外也規定貨物取貨或食物外送，一率都在一樓玻璃門外，本部、南棟、忠孝大樓、徐州大樓也照樣辦理。

另外也有消息指出，聯合辦公大樓（南棟）內政部會計處亦有一名員工確診，據悉，該員工的父親5/28開始發燒，並於6/1PCR檢測陽性，該名員工則是在5/24～5/28居家未進辦公室，但卻於5/29（六）、5/30（日）2天假日，5/31（一）及6/1（二）進辦公室上班。消息指出，該員這兩天上班都搭捷運，且由一樓大廳進入，由西側電梯上5樓，且都是自己帶便當，這兩天也沒有到其他樓層去。

據悉，內政部目前已連絡好消毒廠商，預計今天晚上8點就辦公室及5樓公共區域進行消毒，同時緊急請同仁於今晚19:00前撤退。

(工商 )