逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞

證券分析師陳杰瑞表示，台股2日狹幅震盪，終場僅小漲2.66點，收在17,165.04點，呈現價漲量增，KD指標亦持續高檔鈍化。就技術面觀察，KD指標持續高檔鈍化，只要多方跳空缺口16,889點能守穩不破，預期大盤就有望挑戰歷史高點17,709點。

觀察盤面，個股波動仍大，且同族群中強弱不一，顯示目前加權指數位階偏高的情況下，獲利了結賣壓陸續出籠。以航運股而言，長榮2日上漲、陽明小跌，惟散裝的慧洋-KY股價卻亮燈漲停，且部分個股盤中震盪劇烈，操作難度相當高。

此外，電子股方面，IC設計族群也是昨強今弱，敦泰1日股價亮燈漲停，2日立即帶量重挫7％，聯發科、聯詠的股價表現不佳，面板三虎之反彈行情也未能延續。

個股方面，本周納入投資組合的騰輝電子-KY，消費電子及汽車電子帶動銅箔基板需求，營收、獲利展望樂觀，股價有望持續走揚。

展望後市，台股近期操作難度高，建議投資人可挑選股價創一年新高之股票，上檔較無壓力，漲勢較能延續，惟一旦出現高檔爆量下跌，就建議逢高出脫。選股方面，除5檔持股外，亦可留意永豐餘、大田、台驊投控、中菲行、富邦媒等。

(工商 )