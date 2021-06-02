基隆確診個案。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆確診個案。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

中央流行疫情指揮中心今公布，基隆市出現18例確診個案，市長林右昌下午舉行防疫記者會時說明，有65％是家庭群聚衍生，提醒大家即使回到家中也不能疏忽防疫工作。

基隆增18例，其中12例為先前確診者的家人或同護理機構住民，分別來自6個家庭，另6例為美髮店確診員工的友人、2名身體不適自行就醫者、環保局清潔隊員、小姑娘小吃店消費者，另有1名女性聯繫中。

林右昌表示，確診案例多半是之前確診者的家人，經統計家庭群聚案件占65％以上，他舉例，案8218美髮店員工傳染給女兒及友人夫妻；案7965也因到案4616家中串門子而感染且導致先生染疫，衍生2個家庭共6位個案；案3519成功市場攤販日前過世，全家一共9人確診，成功市場關聯個案更高達14人，因此，提醒民眾回到家也不能疏忽防疫工作。

疫情持續延燒，仍有民眾不願遵守防疫規定，林右昌說，截至昨晚10點止，基隆市警察局已查獲151件違反防疫規定案件，包括民眾未配戴口罩143件、特定營業場所違規營業2件、違規辦理進香活動1件、查獲假訊息3件、室內室外違規聚集2件，呼籲民眾要配合各項防疫規定。

此外，林右昌指出，安樂市場原訂明天復市，由於市場自治會跟攤商之間對於管理跟防疫準備工作尚未達成共識，再加上本市疫情仍然嚴峻，市府要求在雙方對於防疫措施尚未取得共識之前，請市場再休市一周，目前預計6月10日零時才能重新開業。

(中時 )