本土疫情嚴峻，嘉義的日照中心也暫停營業，長者宅在家裡恐加速失能失智，家屬也苦無對策，嘉義基督教醫院成立全台第一家線上日間照顧平台「照顧醫家人」，將日照中心的服務功能轉至線上，提供家庭照顧者可以上線使用。

嘉基表示，最近常接到家屬求助，由於疫情暫時不能去日照中心的阿公阿嬤，經常問起為什麼不能出門？為什麼不能去日照？家屬解釋給他們聽，話才落地，阿公阿嬤馬上忘了又問一遍？電視機用遙控器不斷轉來轉去，卻也沒在看，家屬很無奈也無計可施。

嘉基表示，嘉基成立線上日間照顧平台「照顧醫家人」，將日照中心的服務功能轉至線上，對家庭照顧者提供照顧資源專區，幫助照顧者迅速掌握專業照顧技巧，進而提升對被照顧者照顧品質，紓解迫在眉睫的照顧壓力。

另外平台在線上日照設計巧思當中加入日照實境的元素，帶給長輩不間斷的生活刺激、認知訓練與體能訓練，讓照顧場域轉換至家中，讓長輩在疫情期間持續地達到訓練與刺激。

嘉基表示，「照顧醫家人」計畫由嘉基發起邀請，串連台灣各地人才、小型企業，並與成功大學老年學研究所畢業校友們，協力組成跨領域跨專業的合作團隊，投入照顧專業的引導，以網路平台讓資源共享、服務轉型，平台網址：https：／／ltcare.cych.org.tw／

(中時 )