仁武警方在大社區民族路查獲一處賭場，內設自動洗手機，供賭客入內前先消毒。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

全國疫情進入三級警戒，但仍有民眾群聚。仁武警方2日偵破大社區民族路一處賭場，現場11人疑似聚賭。警方除依法開單舉報群聚外，在現場發現酒精自動洗手機，該賭場也比照防疫規定，入內得先洗手殺菌。

大社分駐所員警日前掌握發現大社區民族路20巷周邊陸續有陌生人出入，懷疑有人利用防疫期間聚賭。警方2日上午再次發現人跡，經查現場有8男3女，均依群聚、違反防疫法告發，移請高雄市衛生局裁處。依法可裁罰6萬元以上30萬元以下罰鍰。

警方到場查緝時，現場把風人員警覺，通知賭客四散，警方也在路口攔下欲逃脫的數名賭客。警方雖未查獲賭資，但在現場查獲多樣賭博用具，賭場的周邊掛設多組監視器，且屋後也有規畫逃逸路線，顯然已有一套對付警方查緝的方案。

警方已經通知屋主曾姓男子到場，協助警方釐清案情，若發現賭博事證，將依賭博罪論處。警方也呼籲，近期將持續查緝流動性職業賭場，避免賭客群聚，造成防疫破口。

(中時 )