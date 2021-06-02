JYP娛樂女子天團「TWICE」，本月12日已先發行日本單曲〈Kura Kura〉暖身，將在6月9日推出第十張迷你專輯《Taste of Love》，而5月底官方也陸續公開團員個人全新獨照，TWICE又突破尺度，其中子瑜穿著低胸小露性感的美照，人氣超高，照片公開短短15小時，就吸百萬讚。

TWICE再過幾天就要正式推出迷你專輯，官方吊足粉絲胃口，從6月1日凌晨開始第一組成員個人新照開始，一點一點揭開9名成員的近拍半身照，可以看見這回的概念應對季節，以白色加寶藍色做為主要色系，布料較為輕薄透，帶出清爽夏季風格，也再破尺度，展現小女人性感。

其中，台籍成員子瑜的服裝，布料最為短少，她穿著Dior花紋絲緞面料改造成的短版貼身小可愛與高腰熱褲，長髮紮成簡單公主頭，45度側對鏡頭，用手撐著下巴，襯托嫩白細緻天鵝頸，展現性感不失清爽的美感。

而昨天深夜，TWICE官方IG釋出另一組「夜晚版」宣傳照，畫面基調從藍天白元轉變為七彩霓虹，子瑜也換上新裝，竟是細肩帶低胸花色貼身洋裝，一頭長髮全盤了上去，耳上戴著艷紅扶桑花，女神站在吧檯後，雙手撐住桌面，不但纖細身形全都露，低胸設計更讓子瑜展現性感鎖骨，塗著櫻桃紅唇色的她甜甜笑著，比起白天版美照，更添魅惑氣息，果然照片非常受歡迎，直呼女神好完美，「身材好就是要這樣穿啊，又可愛又性感的」、「子瑜女神」、「完美的身材配上完美笑容」，短短15小時就吸引百萬讚。

(中時新聞網)