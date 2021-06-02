台東成功鎮新港漁港不少鮪魚入港，受疫情衝擊，餐廳業者都歇業，魚販將黑鮪魚和黃鰭鮪魚宰殺後分裝，讓消費者購買，大受好評。（蔡旻妤攝）

目前是黑鮪魚和黃鰭鮪魚的產季，台東成功鎮新港漁港不少鮪魚入港，受疫情影響，所有餐廳都歇業中，王姓魚商靈機一動將黑鮪魚分裝方便團購，未料現在價格便宜，許多民眾踴躍搶購，她說處理1隻黑鮪魚從殺到分裝需要6個小時，不僅分裝包到手軟，坦言「累到不行，一看到鮪魚都害怕」。

新港區漁會漁市場主任李宏勇2日表示，黑鮪魚價錢從每公斤400至500元的拍賣價掉落到200至300元，黃鰭鮪魚從200元至300元降至80元至100元；不少民眾直呼「CP值超高」，沒想到疫情竟讓大家買到平價又高檔的黑鮪魚享用。

成功魚商表示，不少餐廳歇業因此改推宅購，價格親民相當受歡迎，有民眾集資購買整隻黑鮪魚，也有人單獨買1隻分享給親友。在台東縣成功鎮經營四代的魚販「阿春水產」老闆忙著分裝剛處理好的小包裝黑鮪魚，準備宅配到消費者家中，但他說，因近期宅配都大塞車，只好開自家車自己送貨。

王俞文表示，處理1隻黑鮪魚從宰殺到分裝得耗費6個小時，分裝成小包裝，方便消費者團購，而她的速度1天只能處理1隻，直喊真累，最近看到鮪魚都害怕起來。

(中時 )