桃園市長鄭文燦2日提到，今確診足跡遍及5個連鎖量販店，希望不要變成潛在傳染途徑，宣布賣場即起縮小人流，從1.5平分公尺1人、提升至3平方公尺容留1人，也呼籲民眾一周採買一次、一次購足、買完就走。

桃園2日有28例確診者，公布的足跡多集中賣場或傳統市場，包括大湳市場、員林菜市場、大溪第一公有零售市場、新明市場、虎頭山花市，以及南崁好市多、全聯龜山文化、桃園大有和大溪員林3分店、美聯社龜山文青店和大溪康莊店、大潤發八德店、家樂福經國店、自由聯盟龜山自強店，還有家家買百貨、518生活百貨迴龍店、Uniqlo楊梅中山北店等賣場。

鄭文燦說，傳統市場實施身分證尾數單雙號分流後，人流減少、民眾配合度高，希望傳統市場不要成為潛在傳播途徑，超市量販店一樣要進行人流減半。

鄭文燦說，經發局已跟業者初步溝通、達成共識，根據「桃園市特定場所容留人數管制自治條例」，桃園容留標準原是1.5平分公尺1人，即起提升至3平方公尺容留1人，超過要管制，可用手推車數量來限制，超市、賣場、百貨公司都是相同標準，全桃園131家賣場量販店全適用。

鄭文燦說，因確診者發現前都是正常生活，一般民眾採買日常用品到量販店、藥局、百貨公司都有可能，市府都會調查他們症狀發生前三天的足跡，因此傳統市場和賣場足跡較多很正常，各縣市公佈的足跡都多是這些地方，再度呼籲要一次購足、買完就走、不要逗留。

(中時 )