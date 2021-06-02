麻將牌咖鏈已至少造成16確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增10例確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局公布最新足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局公布最新足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣2日新增10例確診，累計177例，除了水果傳播鏈增加1名，桃園旅遊家庭群聚1人、桃園南小吃部陸女群聚增加3人，2位是麻將牌咖的傳染鏈；另外2個感染源不明。葉彥伯擔心，牌友跨鄉鎮遊走牌桌，新的風暴正在醞釀中，潛藏風險恐怕比水果傳播鏈還嚴重。

葉彥伯指出，疫情一波將平，一波又起，新崛起麻牌咖傳播鏈，指標性個案是50歲阿姨從新北參加牌友聚會後，回彰化又找牌友到處去打牌，男性牌咖也確診，並將疫情傳播給家人和女兒跨縣市的社交圈。

葉彥伯指出，前幾天彰化就出現感染源不明的案例，經過疫調後，才發現共通的接觸史就是打麻將，針對確診者的牌友採檢，最新出爐，百分之百，4位接觸者都是陽姓，還待指揮中心公布。加上之前確診者傳播給家屬所受感染。這條潛藏、最新被發現的麻將牌咖傳播鏈，至少已16起確診，其中還有民代。

葉彥伯指出，最棘手的是牌友還跨鄉鎮，遊走不同牌桌，不排除有職業賭場，而參與打牌者彼此也不一定相識，造成接觸者追蹤的困難，特別公布足跡，期間有參加打牌聚會，一定要到醫院採檢。

縣長王惠美再次重申，第三級疫情警戒，室內5人、室外10以上群聚，違反傳染病防治條例，最高將重罰30萬元。拜託鄉親朋友這段時間要宅在家，為了自己與親人的健康，不要因為一時的牌技手癢聚集打牌，打牌時手摸來摸去，感染機會高，鄉親朋友在公布該時段有足跡重疊時，請自主健康管理14天，如果身體有不舒服的症狀，儘速就醫採檢。

(中時 )