富達國際集團宣布從即日起推出全新「靈活工作」政策，該政策將於全球超過25個營運據點的員工有機會更彈性地安排工作的時間和地點。

富達國際進一步指出，該公司一直希望努力提供的工作環境是讓員工在享受工作之餘，同時能感受到公司對他們的支持與重視。因此，近來已陸續新增多項員工福利措施，包括「家庭照顧假」和「升級版育嬰假」等，現在推出「靈活工作」政策，就是提供員工多元工作型態的選擇。

富達國際新推出的「靈活工作」制度，代表富達員工可以更靈活地管理自己的工作模式，包括彈性選擇工作地點和工作時間。富達國際也表示，當然，某些工作為了配合客戶或者合作夥伴的需求，仍須於特定地點或在預定的時間進行，全新的「靈活工作」制度仍儘可能提供最大的彈性。至於富達在世界各地的辦公室，則將會提供員工們協同合作、創意發想和培訓學習的重要場所。

富達國際執行長黎誠恩（Anne Richards）表示，在過去一年中，大家都發生了許多變化，工作方式的改變即為其中之一，而富達國際不論是個人或團隊都能夠迅速適應這些轉變並用前所未有的方式來營運。

而富達員工樂見能可以擁有工作時間和地點更多選擇和彈性，此外，員工也表達對於有機會與同事見面、向同儕學習、以及感受辦公室熱鬧氣氛等的期待。基於這些回饋，富達國際表示，將持續推動辦公空間的轉型，以期讓所有員工有機會齊聚一堂，並且促進創造力和協同合作。

黎誠恩說，富達深信，有滿意的員工才會有滿意的客戶。全新的「靈活工作」制度對富達的員工、客戶和業務發展而言，都將是一大正向的改變；未來，富達亦將借鑒過去所累積的經驗並且持續傾聽與學習，以不斷優化對於員工的照顧以及對於客戶的服務。

(工商 )