疫情緊繃導致全台物流大塞車，雲林縣蔬菜箱有團膳業者伸援手幫忙配送，不受影響。（雲林縣政府提供）

疫情緊繃導致全台物流大塞車，三大物流業者1日已公告暫停受理低溫宅配3至4天寄往北部的低溫包裹，農民、農產公司一片哀嚎，雲林縣府農業處雲林良品電商平台上月推出蔬菜箱，訂單超過2800箱，農業處趕緊媒合團膳業者空車支援送菜降低衝擊。

近日低溫宅配貨量暴增，三大物流業者公告暫停受理低溫宅配3到4天寄往北部的低溫包裹，對農業縣份衝擊非常大。

雲林縣農業處長吳芳銘表示，雲林是最大的蔬菜產地，物流配送是命脈，三大物流公司暫停受理寄往北部低溫包裹業務消息傳出後，立即與全國餐盒公會聯合會理事長陳明信洽談，藉由團膳業者在學校停課期間閒置的運輸車輛協助配送蔬菜緊急因應。

吳芳銘表示，向雲林縣訂購的2800箱蔬菜箱訂單，不受這一波物流塞車影響，農場會把蔬菜箱送抵台北，團膳業者以閒置的空車接手，送貨到北北基定點，前一天中午前下訂，隔天就能取貨，。

陳明信表示，全國各級學校停課，供應營養午餐的蔬菜供過於求，團膳業者也頓時沒了收入，但事實上北部仍有相當大的食用需求，團膳業者剛好有空車，在雲林縣政府媒合下，樂意協助配送雲林的蔬菜箱。

吳芳銘說，縣府首波媒合雲林縣饒平合作農場與團膳業者食家安合作，持續媒合雲林小農、青農、農民團體洽談，若社區、住宅大樓單一定點合購滿10箱都能配送，北部民眾可快速安全購買到雲林產地直送的新鮮蔬菜。

(中時 )